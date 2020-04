L'Iran coopère avec le PNUD pour la relance du lac de Hamoun

Ali Arvahi, le directeur du Plan national pour la protection des zones humides iraniennes, a déclaré samedi au correspondant de l'IRNA que ledit projet vise à améliorer la gestion des ressources naturelles pour relancer l'écosystème des zones humides de Hamoun et soutenir les moyens alternatifs de subsistance pour les habitants de cette région au sud-est d'Iran.

Selon ce responsable iranien, l'objectif de ce projet est de protéger les zones humides de Hamoun et d'améliorer les conditions de vie des riverains. Ce projet sera mis en œuvre pour une période de 5 ans et recevra un soutien financier de l'Union européenne.

Le lac de Hamoun se trouve dans une zone frontalière partagée entre l'Iran et l'Afghanistan. C’est le troisième plus grand lac d’Iran et la septième plus vaste zone humide internationale du monde.

Le lac de Hamoun dans la province iranienne de Sistan et Balouchestan a été reconnue par l'UNESCO en 2016 en tant qu'une réserve de biosphère (RB) c'est à dire un territoire conciliant la conservation de la biodiversité et le développement durable. 13 zones en Iran sont déjà enregistrées par l'UNESCO comme les réserves de biosphère.