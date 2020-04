Les diplomates américains sont depuis longtemps occupés à soutenir les terroristes (Téhéran)

Le fait indéniable est que les «diplomates» américains ont toujours été impliqués dans des coups d'État, armant des terroristes, alimentant la violence sectaire, soutenant des gangs de drogue, pratiquant des voyous contre des gouvernements et des sociétés, espionnant même des alliés américains, cohabitant avec des dictateurs, des bouchers et des terroristes, etc, a noté Mousavi dans son tweet.

«Mais Pompeo (l'ancien directeur de la CIA et l'actuel ministre de la haine) et ses mécènes ont pris aujourd'hui des «mesures» pour passer à une nouvelle étape, c'est-à-dire au stade du terrorisme médical. C'est pourquoi sa conscience brutale l'a invité à recourir au blâme pour les autres.»

Le ministre des Affaires étrangères de Trump, connu comme un ministre de la haine ainsi que pour sa soif de guerre, et a récemment accusé des diplomates iraniens d'être impliqués dans des assassinats et des complots pour commettre des attentats à la bombe en Europe ces dernières années.

