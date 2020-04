Traitement gratuit fourni aux malades migrants du coronavirus : les Afghans remercient l’Iran

Plus tôt, un certain nombre de responsables afghans s'étaient dits préoccupés par l’infection potentielle d'un certain nombre de migrants afghans vivant en Iran au nouveau coronavirus, mais cette préoccupation a été dissipée après que le gouvernement iranien a annoncé un traitement gratuit pour eux.

Un peu plus tôt, un certain nombre de médias afghans avait avancé un faux bilan selon lequel une cinquantaine de migrants afghans vivant en Iran ont perdu la vie à cause du coronavirus.

Le porte-parole du ministère afghan de l'Immigration, Abdol-Baset Ansari, a démenti le chiffre de 50 morts parmi les réfugiés afghans vivant en Iran des suites du coronavirus, affirmant que seuls 16 d'entre eux étaient morts de Covid-19.

Seyyed Hossein Alemi Balkhi, ministre afghan de l'Immigration, a remercié la République islamique d'Iran pour son aide humanitaire, notamment des services médicaux et éducatifs gratuits aux réfugiés afghans.

Sur sa page Facebook, il a remercié Hossein Zolfaqari, vice-ministre iranien de l'Intérieur et président du comité social et disciplinaire du siège national de la gestion du coronavirus de la République islamique d'Iran, pour le traitement gratuit réservé aux ressortissants non iraniens, y compris aux immigrants afghans.

Le journal afghan de Subhekabul a également écrit que la propagation du coronavirus en Iran est également préoccupante pour les Afghans car il y a 2,5 millions de réfugiés afghans dans le pays.