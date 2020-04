Coronavirus : un nouveau bilan journalier de 151 morts en Iran

« Heureusement, 22.011 patients atteints de Covid-19 ont été jusqu’à présent guéris et quitté l’hôpital », a déclaré cette autorité sanitaire lors de son point télévisé de ce dimanche 5 avril. Il a de même fait part de la mort de 151 patients, au cours des dernières 24 heures, en Iran.

« 4.057 patients sont dans un état grave », déplore Kianouch Jahanpour

M.Jahanguiri s’est également dit préoccupé par une nouvelle vague de contamination qui risque de gagner l’Iran, faute du respect des consignes et des restrictions par certains citoyens après la fin officielle des vacances de Nouvel An en Iran, synonyme pour eux de retour à la routine et la reprise du travail dans le pays.

Le chef du service de la presse du ministère iranien de la Santé a rappelé dimanche les Iraniens les recommandations pour ralentir la propagation du coronavirus et éviter le déclanchement d’une nouvelle vague potentielle de crise, alors que le pays est toujours « en phase de gestion » de la maladie.

« À Téhéran et dans certaines autres villes, nous avons reçu beaucoup de rapports sur les circulations non-nécessaires et dans certaines parties de la ville (Téhéran), nous voyons des fréquentations qui vont à l’encontre des politiques et des mesures décrétées par la cellule nationale de la crise pour la lutte anti-coronavirus. Des comportements qui ne sont pas dans le sens du contrôle de l’épidémie », s’est-il alarmé.

Il a demandé à la population de rester autant que possible à la maison (auto-isolation) en raison de l'épidémie mortelle de Covid-19.

Le taux de la participation au dépistage virtuel du coronavirus sur le site salamat.gov.ir lancé par le ministère de la santé a atteint 69 millions de personnes, a-t-il poursuivi avant d’encourager le peuple à y prendre part massivement.

M.Jahanpour a déclaré que la ligne téléphonique 4030 est désignée pour obtenir un test de dépistage du coronavirus avant d’appeler les Iraniens de répondre aux appels et de coopérer avec les forces sanitaires chargées de cette mission.

