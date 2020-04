L'Iran fabrique les géantes rondelles en cuivre de l'industrie minière

Le PDG de la société industrielle Azin Forge a déclaré que les usines de ce producteur des composants métalliques ont réussi à produire les rondelles en cuivre de diamètre 2.5 mètres nécessaires dans l'industrie minière du pays.

Au cours de ces derniers mois, plusieurs grands explorateurs des mines en Iran se heurtaient au problème du manque de ces éléments industriels nécessaires dans les machineries minières. L'importation de ces géantes rondelles était sanctionnée par les États-Unis mais les producteurs iraniens du secteur privé ont pu, eux-mêmes, manufacturer ces pièces métalliques de grande taille.

Cette nouvelle année iranienne de 1399 a été nommée par le Guide suprême de la révolution islamique comme "l'Année de l'élan de la production". Cela a renforcé la motivation des producteurs iraniens qui se sont mobilisés acharnement de contribuer à l'autosuffisance économique et industrielle de la République islamique d'Iran en vue de faire face aux sanctions économiques américaines.

La société Azin Forge de 400 employés est la plus grande entreprise du secteur privé dans la province du Khorasan du nord avec une capacité de production annuelle de 15000 tonnes de différents types de composants industriels. Ce complexe usinier est équipé de 15 lignes de forgeage lourd et de 60 machines de tournage, de fraisage et d'alésage. Azin Forge est récompensée à plusieurs reprises comme le meilleur entrepreneur de la province Khorasan du nord.