Coronavirus: AS Roma célèbre l'héroïsme des médecins iraniens

Admirant un couple iranien travaillant à la ville Bahar en province de Hamedan, le club italien AS Roma a écrit sur sa page Twitter: "Khojasteh Samadi et son mari Khashayar Abbasi sont médecins dans la ville iranienne de Bahar. Tout au long de Norouz – la fête du nouvel iranien - le couple a volontairement passé toutes les vacances dans l'hôpital en vue de soigner les patients du Covid-19. Ils n'ont pas pu rencontrer leur famille depuis près de deux mois. "

Mohammad Behneshan, un responsable médical de Hamedan à l'ouest d'Iran, a déclaré à l'IRNA que de nombreux autres membres du cadre de santé de cette province aussi, comme ce couple, s'étaient portés volontaires pour lutter contre le Covid-19.

AS Roma a également nommé Rosa Didar, une autre médecin iranienne dans sa liste des héros et des héroïnes du combat international contre la pandémie du Coronavirus. Nous lisons dans le message posté par ce club italien: "Rosa est spécialiste des urgences dans un hôpital de Téhéran en Iran. Privée de contacts familiaux depuis 2 mois et épuisée, elle continue de lutter contre le coronavirus. Elle est une fan du club iranien Sepidroud de Rasht, de Man United et d'AS Roma et elle rêve juste de prendre une tasse de thé chez sa maman."

Le club italien AS Roma réjouit d'une grande popularité chez les passionnés du foot en Iran.

Les clubs et les footballeurs iraniens aussi ont montré une grande mobilisation dans la lutte contre le Covid-19 et ont soutenu financièrement et moralement les activités de la lutte nationale des Iraniens contre le coronavirus dont le bilan en Iran a déjà atteint 58,226 cas, 3606 morts et 22,011 guéris.