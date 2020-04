Les aides anti-coronavirus de la Chine livrées à l'Iran

Keshavarz-Zadeh a déclaré samedi soir que deux vols de la prévenance de Pékin ont transporté des aides médicales chinoises à Téhéran.

L'ambassadeur d'Iran en Chine a ajouté que les contributions du peuple et du gouvernement chinois jusqu'à présent ont été transférées par 28 vols de Pékin, Shanghai et Guangzhou.

Le diplomate iranien a affirmé que les aides chinoises comprennent 10,258,334 masques, 507,353 kits de diagnostic, 305,060 vêtements médicaux de protection, 2,256,870 paires de gants, 353 ventilateurs, 500 chambres d'hôpital préfabriquées et encore un volume appréciable des médicaments, du matériel hospitalier et des équipements anti-coronavirus.

Selon Keshavarz-Zadeh à part de ces aides médicales du gouvernement chinois, les secteurs privés et le peuple chinois aussi ont envoyé des aides anti-coronavirus à l'Iran. Ce diplomate iranien a noté que certains vols portent également des aides médicales de l'entrepreneur et l'homme d'affaires chinois Jack Ma à Téhéran.

Plus de 50 hommes d'affaires et entreprises du secteur privé en Chine ont participé dans la campagne pour envoyer de l'aide à l'Iran par la coordination de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Pékin et des consulats d'Iran à Guangzhou et Shanghai.

Le 5 mars, en moins de 24 heures, le peuple chinois a fait don de plus de 4 milliards de yuans, l'équivalant de 600,000 de dollars, à l'Iran pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

En réponse à cet acte mémorable du peuple chinois, l'ambassade d'Iran à Pékin dans un message a déclaré que la bonne volonté du peuple chinois "nous a impressionnés et nous nous sentons désormais lourdement responsables envers eux".

La République islamique d'Iran aussi, au début de la propagation du Covid-19 à Wuhan, a expédié de multiples convois d'aides médicales à la destination de la nation chinoise.

Ces gestes réciproques de compassion et de sympathie montrent le haut degré de l'amitié historique et de la coopération stratégique entre l'Iran et la Chine, ces deux grandes civilisations du continent asiatique.

Le bilan du coronavirus en Iran a atteint jusqu'à aujourd'hui 58,226 cas, 3606 morts et 22,011 guéris.