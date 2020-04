Iran : la capacité journalière du champ gazier Pars Sud dépasse 700 millions de mètres cubes

Mohammad Mechkinfam, notant que la section maritime du champ conjoint de Pars Sud a été achevée, à l'exception de la phase 11, l’année dernière, a déclaré: « 6 plates-formes des phases 13, 14, 22, 23 et 24 du gisement gazier, ont été installées l'année dernière dont quatre ont été mises en opération » .

Concernant le lancement des deux plateformes restantes, il a souligné que le délai maximum pour le lancement des plateformes est de deux semaines et que la société iranienne de Pars Sud a un record dans ce domaine, avant d’ajouter : « Le lancement des deux plateformes restantes (A, C 13) en raison de la propagation du virus Corona a été retardé ».

Soulignant que la santé des employés est importante pour cette entreprise et que le rassemblement d'un grand nombre de personnes sur le navire n'est pas recommandé, le DG de Pars SU a déclaré: « Notre effort est de lancer ces plateformes avec le moins de forces possible, ce qui prolongera le travail ».

Le plus grand gisement de pétrole et de gaz du monde dans le golfe Persique est divisé en deux parties: l'Iran et le Qatar.