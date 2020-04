Iran/coronavirus : rétablis, un certain nombre de personnes âgées quittent l’hôpital

Selon le rapport, le patient a quitté l’hôpital après 14 jours et suite à sa convalescence.

À l'âge de 89 ans, un autre patient toujours de la ville de Qom a pu vaincre le coronavirus et retrouver sa santé avec l'aide des « Défenseurs » au service de la santé publique. Il a été admis par des médecins avec des symptômes du coronavirus.

Dans la ville de Zanjan aussi, une femme de 102 ans a pu vaincre le Covid-19 après huit jours d'hospitalisation et retrouve sa famille.

Un homme de 101 ans, testé positif au Covid-19, est également sorti guéri de l'hôpital 5 Azar de la ville de Gorgan, dans le nord de l’Iran. Une guérison qui ressemble à un petit miracle en pleine crise sanitaire.

Deux autres citoyens iraniens, à savoir une femme de 103 ans et un homme de 90 ans infectés par le virus mortelle de la Covid-19, sont déjà sortis de l'hôpital après leur rétablissement complet.

Au milieu de ce désastre sanitaire, ces personnes âgées ont redonné avec leur rétablissement un peu de baume au cœur à tout un peuple.

Selon le rapport du ministre iranien de la Santé fourni au Président Rohani, à part de la ville de Qom, la province septentrionale du Golestan est également l'une des régions les plus touchées de l’Iran.

Depuis samedi 4 avril, on recense 151 de nouveaux décès pour cause du Covid-19 en Iran. Le nombre de morts, lui, atteint 3.603 personnes, et celui des personnes définitivement contaminées au virus 58.226 chez nous, selon un dernier bilan fourni par le chef du centre d'Information du ministère de la Santé, Kianouch Jahanpour.