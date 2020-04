Lutte anti-coronavirus : le Président Rohani salue les capacités « dignes de fierté » des jeunes élites iraniennes

Téhéran (IRNA)-Le Président Hassan Rohani a salué les réalisations enregistrées par des savants, des élites scientifiques, des producteurs et des activistes économiques iraniens dans le domaine de la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus et déclaré: « L'approche du gouvernement de « la Sagesse et de l’Espoir » qui s’est concentré sur le développement des infrastructures du pays dans trois domaines à savoir: les soins de santé et le traitement, le cyberespace et les entreprises basées sur le savoir, ont amené l’Iran à avoir moins de problèmes en cette période de crise sanitaire et de pénurie d’équipements, provoquée par le coronavirus, par rapport aux autres pays, et cela grâce aux spécialistes et scientifiques de notre pays ».