Lutte anti-coronavirus: plus de 30 pays et organisations ont aidé l'Iran

Abbas Mousavi, lors de sa première conférence de presse au nouvel an, lundi matin, via une vidéoconférence a exprimé l'espoir que la nouvelle année soit une année de paix et de bienveillance pour le peuple iranien et le monde, et que «nous surmonterons et gagnerons tous les défis, y compris le coronavirus, et tous les virus, y compris l'extrémisme, la violence, les sanctions, etc.»

Mousavi a également félicité la Journée nationale de la technologie nucléaire, le 8 avril, tout en exprimant son appréciation pour les efforts des scientifiques nucléaires, ajoutant: «J'espère que cette technologie locale progressera fortement et servira la paix, la prospérité et la sécurité pour l'Iran et la région».

Il a sympathisé avec la population de 200 pays qui luttent contre la pandémie de coronavirus et a déclaré que, selon le célèbre poète iranien Saadi, les descendants d'Adam sont membres d'un seul corps car ils furent créés d'une seule et même essence, ajoutant que les Iraniens ne peuvent pas avoir le calme quand l'humanité entière souffre.

