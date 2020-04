Sanctions US: le chef de l'Organisation iranienne de la culture et de la communication islamiques réagit

Dans son message, M. Torkaman a souhaité la sécurité et le bonheur de ces dirigeants dans les circonstances difficiles actuelles, où une violente tempête de catastrophes et de calamités a placé toute l'humanité devant une crise et une épreuve difficile.

En dépit de la décision provisoire prise par la Cour internationale de Justice selon laquelle les sanctions ne doivent pas être imposées aux activités commerciales à des fins humanitaires, à la navigation aérienne civile et à l'achat de médicaments; dans cette pleine crise sanitaire en raison de coronavirus, les sanctions américaines, non seulement entravent les efforts pour traiter les patients, mais en plus, les Etats-Unis imposent des conditions qui exposeraient l'humanité à une catastrophe humanitaire globale en menaçant les pays qui respectaient la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, note le responsable iranien.

S'adressant aux dirigeants des religions monothéistes, le chef de l'Organisation de la culture et des relations islamiques ont appelé à la solidarité et à un consensus international global pour faire face à ces mesures, qui répandent une nouvelle vague de haine et d'antagonisme dans le monde.

