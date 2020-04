Jeux vidéo: 41 millions de joueurs iraniens d'ici 2022

L'Iran comptera en 2022 environ 41 millions de joueurs des jeux vidéo selon une étude récente réalisée par la Fondation iranienne des jeux vidéo et informatiques. Dans ce cas, près de la moitié de la population iranienne jouera aux jeux vidéo. Cette étude montre aussi que plus de 30% des joueurs dans ce domaine croissant sont en effet les femmes iraniennes.

Ce rapport révèle également qu'en 2022 les joueurs iraniens dépenseront environ 20,000 milliards de rials iraniens pour l'achat de matériels et de logiciels liés aux jeux vidéo. Le marché iranien des jeux vidéo est déjà le premier marché au Moyen-Orient. Le coût de développement de jeux en Iran est inférieur à celui des autres pays de la région, ce qui en fait un bon endroit pour investir. Actuellement, plus de 150 sociétés de jeux vidéo sont actives en Iran.

Le besoin croissant du développement des jeux vidéo appropriés, ainsi que l'identification et l'organisation des élites de ce domaine, a conduit les autorités iraniennes à la création de la Fondation iranienne des jeux vidéo et informatiques en 2007 dont l'objectif principal est de planifier et de soutenir les activités culturelles, artistiques, techniques et commerciales dans l'industrie des jeux vidéo en Iran.

Les jeux vidéo créés par les sociétés iraniennes soutenues par la Fondation iranienne des jeux vidéo et informatiques rivalisent maintenant avec les jeux réalisés par les grandes entreprises internationales en Europe, en Amérique du nord et en Asie de l'est. Beaucoup de ces jeux vidéo iraniens se basent sur les intrigues et les puzzles en rapport avec les récits épiques ou avec l'histoire de la Perse antique.