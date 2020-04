Coronavirus : plus de 27.000 personnes sont guéries en Iran

Téhéran (IRNA)-En Iran plus de 27.000 malades sont aujourd’hui guéris et on assiste à une hausse continue du taux de guérison des patients du Covid-19, des signes encourageants, malgré toujours le triste bilan des morts quotidiens et une auto-isolation prolongée.

Les autorités sanitaires ont encore annoncé un bilan quotidien de 133 morts lors des dernières 24 heures, ce qui porte à plus de 3.872 le nombre total de décès. Selon Kianouch Jahanpour, le chef du Centre des Relations publiques et des Informations du ministère iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, ce mardi 7 avril, 2.089 nouveaux cas positifs ont été définitivement recensés dans le pays ce qui porte à 62.589 le nombre total des personnes infectées chez nous