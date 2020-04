Zarif : « Nous n’avons pas besoin de la charité de Trump, n’empêchez pas la vente de notre pétrole !»

« L’Iran est riche en ressources humaines et naturelles. Nous n'avons pas besoin de la charité de Donald Trump qui a été obligé d’acheter des appareils respiratoires auprès des mêmes sources qui les a sanctionnés », note Javad Zarif.

« Ce que nous lui demandons de faire, c'est de ne pas empêcher la vente de pétrole et d'autres produits iraniens et de ne pas entraver le commerce, ni la production et les achats de l’Iran visant à répondre à ses besoins », a posté le très haut diplomate, le mardi 7 avril.



