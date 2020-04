La sidérurgie iranienne occupe le dixième rang dans le monde

Selon le ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, il est prévu que cette année civile iranienne (à partir du 21 mars 2020), plus de 30 millions de tonnes de lingots d'acier seraient produites dans le pays avec une capacité de 40 millions de tonnes d'acier.

Selon la feuille de route du secteur minier, la production de 31 millions de tonnes de lingots d'acier était prévue pour l’année dernière et les statistiques de production sur 11 mois ont enregistré près de 25 millions de tonnes de production.

Selon les tableaux statistiques du Ministère de l'industrie, des mines et du commerce, 5 projets sidérurgiques ont été mis en œuvre dans le pays au cours des 11 premiers mois de l’année civile dernière, dont un projet de conception et de lancement et 4 projets de développement.

Parmi les 5 projets, deux ont été mis en œuvre dans la province d'Ispahan et trois autres ont été lancés dans les provinces de Lorestan, Fars et Khouzestan.