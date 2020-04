Prochaine réunion de l’OPEP : position de l'Iran

Dans un tweet émis ce mardi soir 7 avril, le ministre iranien du Pétrole, Bijan Zanganeh, évoque ses négociations avec le chef de la conférence de l'OPEP (le ministre algérien du Pétrole) et écrit : « Hier soir, j'ai eu des conversations téléphoniques avec les ministres russes et koweitien du Pétrole sur la manière de décider une prise de position productive, lors de la prochaine réunion entre les membres de l'OPEP et d'autres producteurs de pétrole visant à rétablir la stabilité sur le marché pétrolier ».

Il a ajouté que lors de ces négociations l’accent a été mis sur la présence des producteurs d'autres pays, dont les États-Unis et le Canada, aux pourparlers.

Les producteurs de pétrole devraient tenir une réunion virtuelle ce jeudi 9 avril pour rendre l’équilibre au marché pétrolier.