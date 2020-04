Iran : le plan de la douane intelligente dévoilé

Dans le plan douanier intelligent, recours aux contrôles invisibles et non intrusifs à l'aide de drones, la mise en place et le développement de douanes mobiles à travers notre système (Nous) et le développement du programme des acteurs économiques agréés seront opérationnels.

Plusieurs solutions technologiques innovantes sont prises en compte dans les programmes douaniers intelligents de la République islamique d’Iran, dont le développement d'un portail frontalier commun et d'une fenêtre d'unité commerciale transfrontalière et l'utilisation d'une gestion intelligente et dynamique des risques.