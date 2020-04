Iran : production quotidienne d'un million de masques 3 couches

Mohammad Reza Chaneh Saz s’exprimant mardi 7 avril en marge d'une visite dans une usine de fabrication de masques, a déclaré : « Avant la maladie du coronavirus, la production de masques industriels à trois couches dans le pays était de 100 000 à 150 000 par jour, elle est désormais supérieur à un million par jour ».

Il a ajouté : « Avec les plans élaborés et la coopération du ministère iranien de l’Industrie, des Mines et du Commerce, on s’attend à ce que d’ici deux à trois semaines, la capacité de production du masque à trois couches atteigne cinq millions par jour et une fois réalisée, le terrain sera préparé pour les exportations vers d'autres pays ».

Le chef de l’Organisation de l’Aliment et du Médicament se référant à la fourniture de masques respirateurs N95, a déclaré : « Avant la maladie épidémique du coronavirus, la capacité de production quotidienne du pays était inférieure à 5 000. Le chiffre s’élève aujourd’hui à plus de 140 000, et avec l'augmentation de la production et de l'importation de marchandises fin mars, les besoins des centres de santé ont été bien satisfaits ».

Le masque respirateur N95 est conçu pour réduire les risques d'exposition aux particules contaminantes et de manière à conférer une protection respiratoire à la personne qui le porte en cette période de crise sanitaire.

La pandémie du coronavirus fait rage en Iran. Les autorités sanitaires ont encore annoncé ce mardi 7 avril un bilan quotidien de 133 morts lors des dernières 24 heures, ce qui porte à plus de 3.872 le nombre total de décès. Selon Kianouch Jahanpour, le chef du Centre des Relations publiques et des Informations du ministère iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, ce mardi 7 avril, 2.089 nouveaux cas positifs ont été définitivement recensés dans le pays ce qui porte à 62.589 le nombre total des personnes infectées chez nous.