Iran : 50 millions de dollars économisés grâce à la production de 30 nouveaux médicaments

«Mohammad Chariatmadari qui s’exprimait ce mardi 7 avril en marge de la cérémonie du dévoilement de 30 nouveaux médicaments de fabrication locale a déclaré : « Nous avons passé l'année du « Soutien aux produits iraniens et de la Prospérité de la production » pour atteindre celle du « Saut de la production ».

Il a ajouté : « Avec l'interdiction en Iran d'importation de 1 400 articles et la mise en œuvre de certaines politiques, le terrain serait propice pour soutenir les produits iraniens et établir un bond en production (comme l’a exigé le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khameneï dans ses vœux du Nouvel An) ».

« Les efforts visant à soutenir les produits nationaux et à diffuser la culture de l'utilisation des productions made in Iran nous ont rendu indépendants des produits étrangers, et les organisations non gouvernementales telles que les Fonds de soutien financiers ont bien coopéré avec le gouvernement à cette fin », a-t-il poursuivi.

« Aujourd'hui, nous avons dévoilé un produit pharmaceutique fabriqué par la société TPICO, qui est à lui seul producteur de 30% de médicaments en Iran. Cette société assume également 35% de la distribution de médicaments dans le pays, et a ainsi empêché la sortie de 50 millions de dollars en devises étrangères du pays et cela en produisant de nouveaux médicaments », se félicite le ministre iranien.

« La stratégie de compter sur la jeune génération d’élite iranienne en tant que l’une des bases de la politique du changement stratégique du système de gestion du pays, a provoqué des changements fondamentaux dans le pays », a conclu le ministre du Travail.



