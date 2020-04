De nombreuses discussions entre Rohani et Macron «signe de l'étendu des questions d'intérêt commun»

Suite au dernier entretien téléphonique tenu, lundi 6 avril, entre le président iranien Hassan Rohani et son homologue français, Emmanuel Macron, l'ambassadeur d'Iran à Paris a tweeté que «Dans un monde conjugué avec les problèmes et les questions sensibles, les nombreux contacts et discussions entre les présidents iraniens et français représentent le signe de l'étendu des questions d'intérêt commun»

Selon lui, cela est aussi signe de l'attention des deux parties en vue de trouver une compréhension et une vision communie et de bénéficier d'un instrument diplomatique «efficace» pour rehausser le niveau des relations et coopérations bilatérales et œuvrer pour la paix et la sécurité mondiale.

