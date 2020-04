Coronavirus: les aides internationales transférées à l'Iran par la Croix-Rouge

Le 8 avril 2020, Barbara Rizzoli, la chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a rencontré à Téhéran, Karim Hemmati, le président du Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran. Lors de cette rencontre, Barbara Rizzoli a exprimé ses condoléances à l'occasion de la mort d'un certain nombre d'Iraniens, y compris des médecins et des infirmiers qui sont à l'avant-garde de la lutte contre le coronavirus.

Barbara Rizzoli a ajouté que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a fourni 500 000 francs suisses pour soutenir le Croissant-Rouge iranien dans la lutte contre le coronavirus. La chef de la délégation du CICR a parlé aussi des efforts de cette organisation internationale en vue d'établir un canal financier pour le transfert des aides internationales destinées à l'Iran.

Dr. Karim Hemmati, au cours de sa réunion avec la chef de la délégation du CICR, a fait allusion aux restrictions médicales et pharmaceutiques causées par les sanctions inhumaines américaines contre le peuple iranien et a affirmé: "Actuellement, nous avons des problèmes pour recevoir des aides internationales (financières et non financières), pour importer des médicaments, des ventilateurs et d'équipements nécessaires en vue de traiter les patients souffrant du Covid-19."

Depuis la propagation du coronavirus en Iran, les sanctions illégales des États-Unis ont bloqué le transfert des aides internationales à l'Iran et les transactions bancaires du gouvernement iranien pour importer les matériels nécessaires dans la lutte contre le Covid-19.