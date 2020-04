Takht-Ravanchi demande la levée des sanctions US contre les pays en lutte contre le coronavirus

Selon un rapport du correspondant de l'IRNA à New York, Majid Takht-Ravanchi a fait ces remarques dans une lettre adressée au président de l'Assemblée générale des Nations Unies mardi à l'occasion de l'adoption d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui appelle à la "coopération internationale" et "au multilatéralisme" pour combattre le coronavirus.

"Cette situation est non seulement au détriment des citoyens de ces pays cibles des sanctions américaines, mais aussi au détriment de la lutte mondiale contre le coronavirus et de la santé de tous les habitants de la planète." a ajouté le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies.

"Pour un combat efficace contre le Covid-19, la levée des sanctions américaines est dans le meilleur intérêt du monde entier et une nécessité", a affirmé le diplomate iranien.

Faisant allusion aux appels croissants des organisations internationales et des pays du monde qui exigent la levée des sanctions unilatérales des États-Unis, Takht-Ravanchi a déclaré : "Au lieu d'accepter ces exigences, les États-Unis ont refusé de lever leurs sanctions unilatérales illégales et même dans certains cas, les ont intensifiées."



L'Assemblée générale de l'ONU a approuvé le 2 avril par consensus une résolution appelant à la "coopération internationale" contre la propagation du coronavirus dans le monde. Cette résolution souligne "la nécessité de respecter pleinement les droits humains" et dénonce "toute forme de discrimination, de racisme et de xénophobie dans la réponse à la pandémie du Covid-19" qui, jusqu’à aujourd'hui, a un bilan de plus de 80,000 morts dans 192 pays.