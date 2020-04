Lutte anti-coronavirus: l'Iran prêt à partager ses expériences

Mohammad Javad Zarif a eu mercredi des conversations téléphoniques séparées avec ses homologues azéris et arméniens, Elmar Mammadyarov et Zohrab Mnatsakanyan.



Au cours des pourparlers, le plus haut diplomate iranien a exprimé sa solidarité avec les États voisins dans la lutte contre le coronavirus.

Zarif a également noté que la République islamique était prête à partager ses expériences avec Bakou et Erevan.

En Iran, près de 30 000 patients atteints de coronavirus se sont remis de la maladie et sont sortis de l'hôpital.

