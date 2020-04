Soutien aux soignants: la Fédération mondiale des Grandes Tours remercie la tour Milad

La Fédération mondiale des tours de grande hauteur a publié sur son site officiel une déclaration saluant les sacrifices des cadres médicaux iraniens dans la lutte contre le coronavirus.

La déclaration a souligné que le programme de spectacles laser présenté par la tour Milad et ses remerciements pour apprécier les efforts des médecins et des infirmières et inviter les citoyens à rester chez eux constituaient une initiative créative distinctive et un modèle pour d'autres pays.

Dimanche soir 29 mars 2020, la tour Milad de Téhéran a été illuminée par des feux verts pour apprécier les efforts déployés par les médecins iraniens, les infirmières et la communauté médicale pour lutter contre le coronavirus.

Pendant ce temps, les gens ont apprécié les médecins lors d'interviews diffusées en parallèle avec le spectacle laser sur la tour Milad.



La tour Milad, également connue sous le nom de tour de Téhéran, est une tour polyvalente à Téhéran, en Iran. Il s'agit de la sixième tour la plus haute et de la 24ème structure autoportante la plus haute du monde.

