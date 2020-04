La commercialisation des caloducs à l'ordre du jour de l'Institut de recherche spatiale d'Iran

«Les caloducs qui ont été conçus et fabriqués au département de recherche en science des matériaux et en énergie de l'Institut et qui ont réussi les tests sont actuellement en cours de commercialisation pour être utilisés dans des industries connexes», a-t-il déclaré.

Le chef de l'Institut iranien de recherche spatiale a expliqué que les caloducs sont largement utilisés dans les systèmes spatiaux et sont des indicateurs du contrôle de la chaleur dans les systèmes à satellites, comme dans le satellite de mesure Pars 1, qui est en cours de construction dans un institut de recherche, ces caloducs sont appliqués.

«Cet institut de recherche est capable de concevoir et de produire des caloducs avec des caractéristiques et une fiabilité spécifiques. Il est également prêt à coopérer et à fournir ce produit et ses services auxiliaires à l'industrie spatiale du pays et à d'autres industries, telles que l'industrie électronique, l'industrie des systèmes de refroidissement et de chauffage, l'industrie des équipements médicaux, etc. », a-t-il déclaré.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**