Jamais l’Humanité n’a eu autant besoin d’un Salvateur (Leader)

Dans un discours télévisé en direct, adressé à la nation, ce jeudi 9 avril, le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a présenté ses meilleurs vœux à l’occasion de la fête de Mi-Chaabn du calendrier musulman qui marque l’anniversaire de la bienheureuse naissance de l’Imam du Temps, le Mahdi Promis, Salvateur de l’Humanité (que Dieu hâte sa parousie).

S’attardant dans son discours sur la culture de l’attente dans la doctrine chiite qui est une attente qui pousse vers le soutien des pauvres et la lutte contre l’injustice et l’exploitation des opprimés ainsi qu'à établir la justice mondiale et la paix véritable sous sa direction, l'Ayatollah Khameneï a déclaré : « L'humanité est victime de disparité, d'injustice, d'abus des grandes puissances envers la science et la nature ; les puissances qui profitent des pouvoirs de la nature et les détournent contre l'humanité. Partout dans le monde, les hommes se sentent harassés, épuisés par cet amas de tyrannie, d'injustice d'inégalité et demandent à ce qu'une force tierce change cette situation. Des milliards d'hommes sont inquiets et se trouvent en panique et même quand ils ont une vie de confort, ils sont loin de se sentir en paix... Dans notre monde d'aujourd’hui, l'injustice se nourrit de la science, du savoir, de ce qui aurait dû garantir à l'Homme le bonheur. Et bien la grande mission de l'Imam du Temps (P) consiste à changer cette situation, à établir cette même justice que l'homme à échouer à établir... Et ceci est une vision que partagent toutes les religions du monde.. Une justice qui apparaîtra à la fin des temps »

Le Leader de la Révolution islamique, salue plus loin dans ses propos la nation et le gouvernement iraniens pour leur brillante réponse à l’épidémie de coronavirus.

«La crise de la pandémie du coronavirus est une épreuve étrange. Beaucoup de choses ont été dites à propos des statistiques et des mesures très efficaces prises pour lutter contre cette maladie ou des conseils donnés aux citoyens par des responsables concernés. Là, je n’ai rien à ajouter. Mais je souligne que la nation iranienne a brillé, encore une fois devant cette épreuve pour lutter contre ce choléra des temps modernes.

L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a déclaré que les médecins et les infirmiers et le secteur de la santé en général ont fait un travail magnifique en faisant des sacrifices extraordinaires pour protéger la vie des gens. Le leader a déclaré que la contagion représentait une fois de plus la gloire de la culture iranienne et islamique aux milieux des tentatives malveillantes visant à l'effacer.

« Contrairement aux souhaits de ceux qui ont tout fait pour mépriser en vain la grande culture iranienne et islamique pour persuader les gens à adopter la mode de vie occidentale, notre nation garde avec force ses liens avec les croyances et les valeurs islamiques », a-t-il fait remarquer.

L'Ayatollah Khamenei a noté qu'en revanche, en cette période de crise sanitaire, la culture occidentale a révélé sa nature sordide face à la pandémie.

Le Leader de la RII a évoqué le geste de certains gouvernements occidentaux d’avoir volé les livraisons de fournitures médicales les uns aux autres et le qualifie de « l’un des signes de la sauvagerie de la culture occidentale ».

Or, une partie de ce qui s’est produit en Amérique ou en Europe ont été retransmis à la télévision pour révéler le vrai visage d’un gouvernement confisquant les masques ou des gants de protection appartenant aux autres nations ou des scènes de bagarre pour acheter en quelques minutes toutes les marchandises dans un supermarché où certaines personnes se battant pour avoir du papier de toilette tandis que certains autres prenaient des armes pour se rassurer de leur sécurité.

Plus loin dans son discours, l’honorable Ayatollah Khamenei, exhorte les autorités à rester vigilantes face aux complots de l'ennemi contre la République islamique en cette période de lutte du pays contre la pandémie de coronavirus.

La maladie à coronavirus est véritablement un grand problème de l’humanité, mais elle est insignifiante devant d’autres difficultés auxquelles les nations ont fait face ces derniers temps.

En ce qui concerne notre pays, il faut rappeler qu’il y a 32 ans, les avions du régime de Saddam Hussein ont largué des bombes à substances chimiques sur nos villes et nos villages et ont massacré des milliers d’Iraniens. À cette époque-là, toutes les grandes puissances soutenaient le régime de Saddam Hussein. Certains gouvernements occidentaux comptaient parmi ceux qui fournissaient des armes chimiques au régime de Saddam Hussein, mais ils n’ont jamais rendu compte de leur complicité dans ce crime. Des millions et des millions d’hommes et de femmes ont été tués pendant les deux Grandes Guerres mondiales. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées au Vietnam ou pendant la guerre que le régime de Saddam Hussein avait imposée à l’Iran.

Je tiens à évoquer ces événements pour souligner que la crise de la pandémie de coronavirus ne doit pas nous mener à négliger les complots de nos ennemis et de l’Arrogance mondiale.

« L’Arrogance mondiale est l’ennemi de la République islamique et de la démocratie islamique qu’elle peine d’ailleurs à en comprendre les principes. »

