Coronavirus : le nombre de décès en Iran passe à 4 110

S’exprimant à l’occasion de son point télévisé quotidien, ce jeudi 9 avril, sur le dernier bilan des décès et nouveaux cas en Iran, le chef du Centre des Relations publiques et d’Information du ministère de la Santé, Kianouch Jahanpour, a déclaré : «Sur la base de critères diagnostiques définitifs, 1.634 nouveaux patients atteints de Covid-19 ont été identifiés dans le pays entre mercredi et jeudi, ce qui porte le nombre total des personnes touchées à 66. 220.

« Malheureusement, au cours des dernières 24 heures, la pandémie mortelle a emporté 117 nouveaux patients avec ces nouveaux décès, 4.110 patients ont jusqu'à présent perdu la vie et ne sont plus parmi nous », a-t-il poursuivi

Kianouch Jahanpour a ajouté : « Heureusement, le processus de rétablissement et de guérison s'est accéléré et jusqu'à présent, 32 309 patients s’en sont sortis et quitté l’hôpital ».

Selon cette autorité sanitaire le nombre de malades du Covid-19 en soins intensifs dans les hôpitaux iraniens passe à 3.918 personnes.

Il a cependant averti que l'épidémie pourrait rebondir si les gens n'observent pas les règles de distanciation sociale et ne respectent pas les protocoles officiels.