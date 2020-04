Gestion des déchets biomédicaux: l'ONUDI lancera un projet en Iran

Selon Gharibabadi, le projet est respectueux de l'environnement et doit être mené au milieu de la lutte du pays contre l'épidémie de COVID-19.



Exprimant sa gratitude à l'ONUDI et à son Directeur général Li Yong et à la Chine, l'envoyé iranien a évalué la valeur du projet à un million d'euros, grâce aux fonds de l'ONUDI-Chine.

De retour en novembre 2019, lors de la 18e session de la Conférence générale de l'ONUDI aux EAU, le vice-ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce d'Iran Barat Ghobadian a déclaré que l'Iran attend de l'ONUDI qu'elle assume sa responsabilité dans le développement industriel des membres de l'ONU et qu'elle participe activement aux projets de développement industriel de l'Iran.

L'Iran possède de nombreuses capacités dans divers secteurs, notamment les ressources humaines, les ressources naturelles et les infrastructures, avait-il déclaré à l'époque.



L'un des principaux objectifs de l'Iran est d'aider les entreprises nationales de différents secteurs à collaborer avec des entreprises et des organisations internationales pour l'échange de technologies,

Il a mentionné, ajoutant que « l'Iran est prêt à coopérer avec d'autres pays en développement dans les secteurs industriel et technique».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**