Le ministère iranien de la Défense invente des masques faciaux avec une pièce filtrante ionisée

La ligne de production de masse des masques a été inaugurée jeudi par le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami. La technologie est cultivée localement et il n'y a pas de concurrents étrangers pour le produit.



Selon le général Hatami, grâce à leur technologie moderne, les masques produits offrent une meilleure protection contre les virus et peuvent être utilisés pendant des périodes plus longues, jusqu'à 50 heures.



Le ministre a ajouté que les masques sont vendus à des prix relativement bas et que le ministère a actuellement la capacité d'en produire 100 000 par jour, ce qui augmentera jusqu'à 500 000 en un mois.

Jeudi, le ministère iranien de la Santé a annoncé qu'au cours des dernières 24 heures, 1 634 cas de COVID-19 avaient été détectés à travers le pays. Selon le porte-parole du ministère, Kianoush Jahanpour, le nombre total d’infections confirmées a atteint jusqu'à présent 66 220.

