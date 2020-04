Accord OPEP + : 22 pays conviennent de réduire la production de 10 millions barils/jour (ministre iranien)

Un accord a été conclu entre les membres et non-membres de l'OPEP pour réduire de 10 millions de barils par jour, et il a été convenu que d'autres producteurs mondiaux de pétrole se joindraient également à l'accord, a déclaré Bijan Zanganeh le 10 avril après plus de 10 heures de discussions entre les ministres du pétrole et de l'énergie de 23 pays membres et non membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Le ministre a ajouté que l'accord de réduction de la production journalière serait mis en œuvre dans la première phase entre le 1er mai et la fin juin 2020, soit une période de deux mois.



Au cours de la deuxième phase, du 1er juillet à décembre 2020, la production devrait être réduite de 8 millions de barils, a déclaré Zanganeh. «Au cours de la troisième période, du 1er janvier 2021 à avril 2022, l'approvisionnement quotidien de 6 millions de barils de pétrole sera réduit.»

Le ministre du Pétrole a ajouté que la décision serait valable pour deux ans.



«Pour la première fois dans l'histoire de l'OPEP, une décision de deux ans sera prise», a-t-il déclaré. «Il s'agit de l'un des chiffres sans précédent des réductions de production de l'OPEP et non-OPEP.»

Il a noté que la coopération entre d'autres pays producteurs de pétrole, tels que les États-Unis, le Canada et le Brésil, contribuerait à réduire la production.



Zanganeh a ajouté que les pourparlers devaient se poursuivre, avec 22 pays d'accord, mais le Mexique avait des points et des préoccupations qui nécessitaient plus de temps pour parvenir à un accord.

Le projet de déclaration finale de la neuvième réunion extraordinaire de l'OPEP + a été préparé et sera publié dans les prochains jours après l'examen final.

