La Bosnie salue la gestion iranienne de la crise du coronavirus

Exprimant sa solidarité avec le gouvernement, ainsi qu'avec le peuple iranien, elle a exprimé ses regrets et sa sympathie pour la perte d'un certain nombre d'Iraniens atteints du coronavirus.



Plus tôt dans la journée, le chef du bureau des relations publiques du ministère iranien de la Santé, Kianoush Jahanpour, a déclaré que 35 465 personnes sur un total de 68 192 infectées par le coronavirus ont survécu alors que 4 232 ont malheureusement succombé à la mort.

