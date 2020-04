Rohani souligne l'importance de partager les expériences dans la lutte contre le coronavirus

Le président Rohani, lors d'un appel téléphonique aujourd'hui, avec son assistante dans les affaires scientifiques et technologiques, Sorena Sattari, a salué les efforts très influents des sociétés du savoir qui jouent un rôle remarquable dans la lutte contre la maladie de Covid-19.

Le Président de la République l'a chargé de prendre les mesures nécessaires en vue d'échanger des connaissances sur les nouvelles étapes et initiatives et de bénéficier des projets et expériences d'autres pays dans le domaine de la production de médicaments et d'équipements nécessaires pour lutter contre le coronavirus.

Au cours de cet appel téléphonique, M. Sattari a présenté un rapport sur les mesures prises et les réalisations des entreprises du savoir.

