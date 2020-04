Un éditeur iranien nominé à la Foire du livre de jeunesse de Bologne

Les Éditions Touti sont sur la liste finale de la Foire du livre de jeunesse de Bologne et rivaliseront avec les maisons d'édition venant de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud pour remporter le prix 2020 du meilleur éditeur asiatique des livres pour les enfants.

C'est la première fois qu'un éditeur iranien est placé sur la liste finale des meilleurs éditeurs de l'année de la Foire de Bologne en Italie.

La Foire du livre de jeunesse de Bologne est le plus important salon international consacré à la littérature pour la jeunesse. Depuis 57 ans, cette foire internationale est le rendez-vous incontournable des maisons d'édition des livres pour les enfants. Plus de 1400 exposants et environ 30,000 visiteurs professionnels participent à l’événement chaque printemps pour découvrir le monde coloré des livres, des produits audiovisuels et des contenus numériques destinés aux enfants.

Les Éditions Touti basées à Téhéran, en Iran, sont dédiées depuis 3 ans à la publication de contenu de haute qualité pour les enfants et les adolescents à travers le monde.

Le mot Touti en langue persane signifie "perroquet"; un oiseau profondément enraciné dans la littérature iranienne surtout dans les contes folkloriques et dans les anecdotes classiques.