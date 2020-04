Coronavirus: les sociologues internationaux s'engagent contre les sanctions américaines

L'Association iranienne de la sociologie (IRSA) a envoyé vendredi une lettre à l’Association internationale de la sociologie, à l’Association européenne de la sociologie, à l’Association américaine de la sociologie et à l'Association des études sur le Moyen-Orient en vue d'exprimer son inquiétude quant à la poursuite et à l'intensification des sanctions américaines contre l'Iran en ce temps de la crise sanitaire mondiale du Coronavirus.

Cette lettre de l'Association iranienne de la sociologie traite des effets destructeurs combinés des sanctions et de l'épidémie du Covid-19 sur l'économie et sur la vie de la société iranienne, en particulier les couches sociales à faible revenu.

S'adressant aux présidents des organisations internationales de la sociologie, le président de l'IRSA Dr. Hossein Serajzadeh a déclaré dans cette lettre: "La pandémie qui a frappé la société iranienne a été renforcée par une escalade des sanctions américaines et a plongé l'économie iranienne dans une profonde récession, menaçant la vie de 80 millions d'Iraniens."

Les sociologues iraniens ont parlé aussi dans cette lettre des restrictions bancaires et financières imposées par les sanctions américaines qui empêchent le transfert des aides internationales destinées au peuple iranien.

Nous lisons dans cette lettre: "À cause de ces sanctions, les sociologues iraniens sont également confrontés à des problèmes du manque de ressources économiques qui mettent en cause l'enseignement universitaire surtout en sciences sociales suite aux diminutions budgétaires dans les domaines éducatifs et dans les recherches."

"Aujourd'hui, le monde a besoin de la solidarité humaine et de l'action coordonnée plus que tout autre moment pour résoudre les problèmes mondiaux.", ont conclu les membres de l'Association iranienne de la sociologie en espérant qu'ils pourront compter sur les soutiens de leurs collègues et de leurs partenaires internationaux afin de mener la campagne de la levée des sanctions américaines contre la société iranienne.

L'Association iranienne de la sociologie, fondée en 1991, est une ONG active dans les domaines des études scientifiques et des recherches académiques.