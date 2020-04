Soins pour les migrants afghans infectés par le Covid-19 : Kaboul remercie l’Iran

La diplomatie afghane a déclaré samedi11 avril dans un communiqué qu'il exprimait sa gratitude et sa reconnaissance à la République islamique d'Iran pour ses efforts humanitaires visant à traiter gratuitement les réfugiés afghans infectés par le Covid-19 dans le pays.

« Toutes les mesures, en particulier le récent décret du Président de la RII, pour le libre traitement des réfugiés afghans dans les hôpitaux publics iraniens, ont dissipé les préoccupations du gouvernement afghan quant au sort de ses ressortissants atteints de la maladie », peut-on lire dans ce communiqué.

Selon le ministère afghan des A.E., la fourniture de services de transport aux camions de transit et le renforcement de l'assistance sanitaire nécessaire aux migrants dans les zones vulnérables sont des mesures très appréciées par le gouvernement afghan.

Le communiqué indique : « En raison de la propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde qui touche également l’Iran, pays ami et voisin, le gouvernement afghan souhaite plein succès au gouvernement et au peuple ami et frère de l’Iran dans la lutte contre cette crise et espère que le monde se rétablira le plus rapidement possible et surmontera le fléau. »