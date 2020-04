Mise à jour sur le coronavirus/11 avril 2020 : le Covid-19 a emporté 4.357 vies en Iran

S’exprimant lors de son point quotidien télévisé ce dimanche 11 avril, le chef du Centre des relations publiques et de l’Information du ministère iranien de la Santé et de la Formation médicale, Kianouch Jahanpour, a annoncé: « Jusqu'à présent, 70 029 personnes dans le pays ont été infectées par le virus mortel et avec la mort de 125 personnes au cours des dernières 24 heures, le nombre des victimes disparues atteint 4 357 dans le pays.

Entre vendredi et samedi le 11 avril 2020, sur la base des critères diagnostiques définitifs, 1.837 nouveaux patients atteints de Covid-19 ont été identifiés en Iran. Compte tenu des nouveaux cas, le nombre total de patients atteints du virus mortel dans le pays passe à 70.029.

« Heureusement, le processus de rétablissement et de guérison s'est accéléré dans le pays et jusqu'à présent, 41. 947 patients s’en sont sortis et quitté l’hôpital», a-t-il poursuivi.

Selon cette autorité sanitaire le nombre de malades du Covid-19 en soins intensifs dans les hôpitaux iraniens passe à 3.987 personnes.

251.703 échantillons ont été examinés depuis le déclanchement de l’épidémie de Covid-19 en Iran, ajoute toujours M.Jahanguiri.

Il a également encouragé le peuple à prendre part massivement au dépistage virtuel du coronavirus sur le site salamat.gov.ir lancé par le ministère de la santé.

Qualifiant de « spectaculaire » le processus de la guérison enregistré dans le pays, il a insisté sur le fait que l'évolution de la maladie n’a été que « gérée » jusqu'à présent, et qu’on ne voit toujours pas « une réduction significative » de la contagion.

Kianouch Jahanpour a une fois de plus appelé à une vigilance accrue qui est vitale dans cette période de crise où l’ombre de l’épidémie mortelle plane toujours dans le pays malgré des signes encourageants sur la contagion et la guérison dans le pays. L'extension des mesures de prévention renforcées annoncées par le gouvernement et les autorités sanitaires doivent être rigoureusement respectées, a-t-il insisté. Kianouch Jahanpour a demandé aux Iraniens de continuer à respecter les Instructions des autorités sanitaires, en particulier laver les mains régulièrement, et maintenir une distance physique avec les autres personnes (au moins 1 mètre).

M.Jahanpour a déclaré que la ligne téléphonique 4030 est désignée pour obtenir un test de dépistage du coronavirus avant d’appeler les Iraniens à répondre aux appels et à coopérer avec les forces sanitaires chargées de cette mission.

Il a cependant averti que l'épidémie pourrait rebondir si les gens n'observent pas les règles de distanciation sociale et ne respectent pas les protocoles officiels.

Les principaux symptômes du coronavirus sont la toux sèche, l'essoufflement et la fièvre. Quiconque éprouve ces symptômes doit appeler le numéro gratuit 4030, pour une évaluation automatisée des symptômes.