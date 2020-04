L'Iran souffre de deux virus: Covid-19 et sanctions (président Rohani)

«Nous avions un virus de sanctions, auquel le coronavirus a été ajouté, mais vous n'aviez pas le virus de sanctions. Vous avez un virus alors que nous en avons deux », a-t-il déclaré dimanche, s'adressant à l'Europe et aux États-Unis.

«Nous avons fait mieux que vous dans la lutte contre le coronavirus», a-t-il déclaré lors d'une réunion du siège national pour la gestion et la lutte contre le coronavirus.

Le président Rohani a déclaré qu'en combattant le virus, le peuple iranien a bien résisté, s'est pris la main et s'est aidé.

«C'est un honneur pour tous, pour tous nos proches et nos gens. Oui, notre situation est relativement bonne dans la lutte contre la maladie et le virus dangereux, et notre situation est meilleure par rapport à certains pays.»



L'Iran a été parmi les pays les plus durement touchés par le coronavirus hautement contagieux qui est apparu pour la première fois en Chine fin décembre 2019 avant de se propager à travers le monde.

Des sanctions américaines illégales ont entravé la lutte contre le virus en Iran, qui a confirmé plus de 70 000 infections depuis que l'épidémie a été signalée dans le pays fin février.

Rohani a déclaré que les rassemblements religieux seraient probablement annulés pendant le mois du jeûne sacré du Ramadan en raison de l'épidémie, notant que le comité national de lutte contre le coronavirus se prononcerait sur la question lors de sa prochaine réunion.



«Pendant le mois de Ramadan, les gens organisent généralement divers événements dans les mosquées… récitant le Coran et priant. La décision finale sur cette question sera prise lors de la prochaine réunion », a-t-il déclaré.

Le ramadan commencera à la fin de ce mois et durera pendant la majeure partie du mois de mai, les musulmans jeûnant de l'aube au coucher du soleil.



Le mois de jeûne de cette année coïncide avec la propagation du coronavirus, qui a infecté plus de 1 784 000 millions de personnes et tué près de 109 000 dans le monde.

Le bilan des morts en Iran de COVID-19 a augmenté de 117 au cours de la dernière journée pour atteindre 4 474, a déclaré dimanche le porte-parole du ministère de la Santé, Kianush Jahanpour.



La République islamique a enregistré 71 686 cas de nouveau coronavirus à l'origine de la maladie, a déclaré Jahanpour, ajoutant que 43 894 personnes se sont rétablies et sont sorties de l'hôpital jusqu'à présent.

