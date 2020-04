Attar Neychabouri, étoile qui brille dans le ciel de la poésie persane mystique

À l'occasion de la journée nationale de Cheikh Farid Ed-Din Mohammad Attar Neychabouri, des rencontres culturelles et scientifiques auront lieu dans le cyberespace (en raison des craintes liées à l’épidémie du coronavirus) pendant trois nuits, du 12 au 14 avril, avec la participation de professeurs de littérature et d'éminents spécialistes d’Attar.

Farid Ed-Dine Attar, surnommé Attar de Neychabour, est un poète mystique persan (v. 1142- mort entre 1190 et 1229), né à Neychabour dans le Khorassan, où se trouve son tombeau. Il a été tué en martyr dans l’invasion mongole.

Il commence sa vie active en tant que droguiste-parfumeur, c'est d'ailleurs de là que vient son nom d'"Attâr.

Neychabour est l'une des plus anciennes villes d'Iran et l'une des villes connu comme berceau des savants et des poètes iraniens.