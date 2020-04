Coronavirus: l'Iran présente son plus bas bilan quotidien depuis plus d’un mois

1837 nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés au cours des dernières 24 heures. Ceci porte le bilan total des cas confirmés à 70.029, dont 4.357 décédés et 41.947 rétablies, selon un dernier bilan journalier annoncé ce lundi 13 avril par le chef du Centre des relations publiques et de l’Information du ministère iranien de la Santé et de la Formation médicale, Kianouch Jahanpour.

« Jusqu'à présent, 45 983 patients s’en sont sortis et quitté l’hôpital, et 3 877 patients du Covid-19 se trouvent dans un état critique et placés en soins intensifs. », a-t-il ajouté.

Cette autorité de Santé a renouvelé l’appel aux Iraniens pour éviter les voyages non essentiels. L'Iran a assoupli les restrictions de voyage et permis aux entreprises à faible risque de rouvrir. Les écoles et les universités ainsi que les cinémas, les stades sportifs et les saints sanctuaires musulmans chiites sont toujours fermés à travers le pays.