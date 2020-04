« Sans aucun doute, le monde est confronté au plus grand défi de l'histoire contemporaine, dont les conséquences ont touché tous les pays », a déclaré le Président Monténégro dans son message largement couvert par les grands médias du pays.

« J'espère que l'action des gouvernements et le sacrifice des personnels médicaux en première ligne endigueront la propagation de l'infection dès que possible et sauveront la vie des gens », peut-on lire toujours dans son message.