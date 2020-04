Les services de lutte anti-coronavirus coûtent en Europe 150 €, aux USA 200 $, gratuit en Iran

Téhéran (IRNA)- Le chef du Centre de gestion des réseaux du ministère iranien de la Santé, Jaafar Sadeq Tabrizi, déclarant que les services de lutte contre la maladie mortelle du nouveau coronavirus, coûtent en Europe 150 € et aux Etats-Unis 200 $, a indiqué : « La République islamique d’Iran (RII) a fourni tous ces services gratuitement, et cela malgré les sanctions et toutes les pressions économiques qui pèsent sur noter pays ».

Le chef du Centre de gestion des réseaux du ministère iranien de la Santé, Jaafar Sadeq Tabrizi, qui s’exprimait lundi 13 avril à l’occasion d’une réunion sur les mesures préventives contre la maladie pandémique de coronavirus chez les population rurale et nomade, a ajouté: « Le ministère de la Santé a lancé ses mesures préventives de lutte contre l’épidémie de Covid-19, dès les premiers jours du déclanchement de l’épidémie, dans le cadre du « Plan de mobilisation nationale ». « Ce plan a su réaliser 6 actions essentielles et cela d’une manière efficace à savoir : Service de consultation téléphonique, lancement des centres destinés spécialement à la lutte anti-coronavirus, dépistage par téléphone des familles, le lancement du mouvement « Nous vaincrons le coronavirus », …, a-t-il énuméré.