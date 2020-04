L’Iran met en exploitation 250 projets d'eau, d'électricité et d'assainissement cette année (Ministère)

S’exprimant devant les journalistes le lundi 13 avril, Reza Ardakanian a déclaré : « 9 grands barrages seraient inaugurés et 9 autres seront mis en eau dans différentes provinces du pays. Environ 54.000 hectares de terres agricoles seront prêtes à être cultivées avec la construction, cette année, par le ministère de l’Energie, de grands réseaux d'irrigation et de drainage ».

La mise en exploitation de 9 usines de traitement des eaux, 11 usines de traitement des eaux usées et l'accès durable de 700 000 habitants des zones rurales dans plus de 1 400 villages à l'eau potable font partie d'autres projets à l’horizon de cette année, a-t-il encore énuméré.

Le ministre de l'Énergie a ajouté : « Dans le secteur de l'électricité, 12 centrales thermiques d'une capacité de plus de 2.100 MW et plusieurs centaines de MW issus des centrales solaires et éoliennes, dites énergie renouvelable, seront, également, mises en service ».

« A cela s’ajoute la mise en exploitation de petites centrales électriques, ainsi que plus de 1 900 kilomètres de lignes de transmission dans les réseaux électriques », a-t-il encore promis.