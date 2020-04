Lever les sanctions anti-iraniennes: Le coronavirus était une « occasion » pour les USA (Zarif)

Le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, a tweeté lundi soir 13 avril que l'Iran avait fait des progrès significatifs dans la lutte contre la crise sanitaire mondiale du nouveau coronavirus, et cela malgré les sanctions américaines et « grâce à ses ressources humaines et scientifiques et à ses amis étrangers ».

Mohammad Javad Zarif a ajouté : «Le #Covid-19 était une occasion pour les États-Unis de se libérer de leur addiction aux sanctions. Mais désormais c’est leur nom déshonoré qui restera dans la mémoire de notre peuple ».

Le président Hassan Rohani a rappelé dimanche aux pays européens que la République islamique d'Iran souffre actuellement d’un double virus : Covid-19 et les sanctions imposées depuis longtemps, qui sont encore pire que l'autre.