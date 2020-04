Iran : 600 millions de dollars d'exportations réalisées par des sociétés du savoir l’année dernière

Rouhollah Astiri a déclaré lundi que jusqu'à présent plus de 450 entreprises de la connaissance ont exporté leurs produits vers d'autres pays, ajoutant que les exportations comprennent pour la plupart les produits médicaux et pharmaceutiques. Des médicaments de production 100% nationale, fruits des efforts des scientifiques iraniens et qui ont atteint les marchés internationaux en raison de leur haute qualité », s’est-il félicité.

« Compte tenu des activités des entreprises basées sur la connaissance, le marché d'exportation animé par des puissantes entreprises iraniennes basées sur la connaissance est en essor, et cette année, nous essaierons de développer davantage ce marché malgré des obstacles tels que la crise sanitaire pandémique du coronavirus et les sanctions », a-t-il déclaré.

« Nous essayons de cibler les marchés des pays asiatiques et voisins et d’y exporter des produits iraniens, sachant que la meilleure façon de gagner les marchés internationaux est d’y offrir les produits ayant la même qualité que les grandes marques mondiales de renom.