Coronavirus: le maire de Kyoto exprime son inquiétude concernant les sanctions anti-iraniennes

Le 11 mars 2020, le maire de Shiraz a adressé une lettre aux maires des villes jumelées avec la ville historique de Shiraz au centre d'Iran, en vue de demander leur soutien dans la campagne internationale de la levée des sanctions illégales américaines contre le peuple iranien et les citoyens de Shiraz qui sont confrontés à la pandémie du Coronavirus.

C'est dans ce contexte que Daisaku Kadokawa, le maire de Kyoto, l'ancienne capitale impériale du Japon, s'adresse au maire et aux citoyens de Shiraz en vue de s'exprimer son inquiétude à l'égard des problèmes causés par les sanctions américaines dans la lutte du peuple iranien contre le Covid-19.

"J'ai reçu votre lettre concernant la nécessité de la levée des sanctions lors de l'épidémie de coronavirus, et j'ai été informé par les médias à propos de la situation actuelle en Iran. Je suis très inquiet de cette situation et je voudrais exprimer mon respect à tous les soignants iraniens qui, jours et nuits, dans les centres médicaux, sont engagés pour traiter les patients du coronavirus.", a déclaré Daisaku Kadokawa.

" Je sympathise profondément avec les habitants de Shiraz dans cette situation difficile. Allons ensemble à la guerre contre le coronavirus pour le contrôler rapidement afin que les peuples du monde puissent reprendre leur vie normale sans aucune crainte." a continué le président de l'Union internationale des villes historiques.