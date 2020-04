L'Iran lance la plus grande usine de masques faciaux en Asie occidentale

L'usine est lancée samedi 14 avril dans le parc industriel Eshtehard à Alborz, la province voisine de la capitale, Téhéran.

Cette unité a une capacité de production de 3 millions de masques par jour, ce qui pourrait répondre à une grande partie des besoins du pays. Les masques faciaux qui devraient être fabriqués dans l'entreprise seraient de type chirurgical ou techniquement connus sous le nom de masques 3 plis, qui sont largement utilisés dans les hôpitaux et les maisons de soins par le personnel de santé traitant de nouveaux patients atteints de coronavirus.

L'Iran, un pays soumis à une série de sanctions amères des États-Unis, a largement compté sur ses efforts locaux pour lutter contre la pandémie, car les interdictions injustes et illégales ont entravé la capacité du gouvernement à importer des médicaments et du matériel médical vital nécessaire pour contenir la maladie.

Plus de 73 000 personnes ont été testées positives pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, depuis sa détection en Iran le 19 février. Près de 46 000 patients se sont rétablis et plus de 4 500 sont décédés, selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé.

