Le CICR réitère son soutien à l'Iran à l'heure du COVID-19

Dans son message, Maurer a félicité Karim Hemmati pour sa nomination à la tête de la Société du Croissant-Rouge iranien (IRCS). Il a également sympathisé avec tous ceux qui ont perdu quelqu'un en raison de coronavirus.



Il a exprimé sa certitude que l'expérience d'Hemmati en tant que haut fonctionnaire, la haute capacité de l'IRCS comme dans le secteur médical et les engagements des volontaires et du personnel officiel sont considérés comme une ressource précieuse pour l'Iran.

Le CICR, en coopération avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), fera de son mieux pour soutenir l'Iran en période de crise COVID-19, a-t-il noté.

L'Iran a pris de nombreuses mesures pour arrêter la propagation de la maladie, allant de la fermeture des écoles et des universités à l'annulation des rassemblements culturels et religieux. Il désinfecte et désinfecte en permanence les lieux publics.

Le chef du bureau des relations publiques du ministère iranien de la Santé, Kianoush Jahanpour, a déclaré lundi que 45 983 personnes sur un total de 73 303 infectées par le coronavirus se sont rétablies alors que 4 585 ont malheureusement perdu la vie

