Coronavirus en Iran: moins de 100 décès en 24h, pour la première fois en un mois

Il a déclaré que le système de santé iranien ne pouvait ignorer la perte d'une seule personne et s'est déclaré triste même de la mort d'une seule personne.



Namaki a déclaré que le traitement médical du COVID-19 était très bien fait en Iran. La plupart des provinces ont un meilleur état. Le nombre de personnes diagnostiquées avec le virus diminue, ce qui n'était pas possible sans la coopération entre la population et le système de santé.



Namaki a ajouté que l'Iran met actuellement en œuvre le plan de distanciation sociale, ajoutant que la rupture de l'un des protocoles peut entraîner de nouveaux défis.

Il a ajouté que le système de santé iranien avait perdu de nombreux médecins dans la lutte contre le virus. Il a dit que le personnel médical iranien n'a montré aucun visage triste, alors que dans certains pays, le personnel médical est descendu dans la rue pour faire face à une pénurie de matériel médical. Le personnel iranien a toujours des expressions heureuses et n'a épargné aucun effort.

Ces dernières 24 heures, 98 décès supplémentaires dus à la maladie Covid-19 ont été recensés, portant le nombre total des morts à 4.683, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé Kianouche Jahanpour, lors de son point de presse quotidien. "Malheureusement, nous avons perdu 98 de nos compatriotes infectés par la maladie (...) mais après un mois d'attente, c'est le premier jour que le nombre de morts est à deux chiffres", s'est réjoui M. Jahanpour. "Nous espérons que cette voie se poursuivra", grâce au respect des consignes sanitaires visant à contenir la propagation du virus, a-t-il ajouté. M. Jahanpour a indiqué par ailleurs que 1.574 nouvelles personnes ont été infectées par la maladie Covid-19, portant leur nombre total à 74.877. Parmi elles, 48.129 personnes se sont rétablies.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**