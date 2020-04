Coronavirus: l'Iranienne Karimi, double championne d'Asie, rejoint la campagne #BreakTheChain

Téhéran (IRNA)- Plus de 100 icônes asiatiques, y compris des joueurs et des officiels, dont Fereshteh Karimi, double vainqueur du Championnat féminin de futsal de l'AFC, ont apporté leur soutien et continuent de partager le message positif d'unité à travers la campagne #BreakTheChain pour empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19.

Lee Chung-yong de la Corée, Mahdi Al Humaidan du Bahreïn et l'Iranienne Fereshteh Karimi figurent parmi les athlètes qui ont rejoint la campagne qui a réussi à diffuser les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Karimi, double vainqueur du Championnat féminin de futsal de l'AFC, tenant du titre en titre, a également déclaré son soutien à la campagne #BreakTheChain. D'autres grands noms tels que Hiroki Iikura de Vissel Kobe, Hattan Bahebri d'Al Hilal et Hao Junmin de PR de Chine figureront dans les prochaines vidéos. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

